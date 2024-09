Schianto mortale sotto il cavalcavia: perde la vita giovanissimo

Ieri, venerdì 6 settembre, c’è stato un tragico incidente stradale, che ha causato la morte di un uomo di 33 anni. L’incidente è avvenuto intorno alle 20, sotto ad un cavalcavia. Le indagini sono ancora in corso per stabilire la dinamica esatta del sinistro. (Continua…)

Leggi anche: Tragico incidente in moto, muore il virologo italiano

Leggi anche: Itri, incidente mortale per il coordinatore di Forza Italia giovani: aveva 22 anni

Incidente stradale sotto ad un cavalcavia: morto 33enne

Nuovo incidente mortale nel nostro paese. Un 33enne ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale avvenuto ieri sera intorno alle 20. Il sinistro è avvenuto sotto il cavalcavia dell’asse interurbano. Lo schianto è stato fatale per il motociclista. Al momento però non è ancora chiaro come sia avvenuto lo scontro tra l’auto e la moto. Le indagini sono ancora in corso. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)