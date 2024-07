Scende dall’auto per prestare soccorso, poi il dramma: muore falciato

Tragico incidente stradale nella serata di ieri, domenica 28 luglio 2024, dove un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito e ucciso. Stando ad una prima ricostruzione ancora al vaglio dei carabinieri, la vittima aveva lasciato la sua auto in sosta, per andare a soccorrere un altro automobilista, rimasto in panne con l’auto. Mentre ha attraversato la strada per raggiungere la persona in difficoltà, un’altra macchina lo avrebbe travolto. Per lui non c’è stato nulla da fare. (Continua dopo le foto)

Incidente a Centola, si ferma per prestare soccorso e viene investito

Il drammatico incidente stradale è accaduto ieri sera sulla strada statale 18 Cilentana, all’altezza dello svincolo di Centola, in provincia di Salerno. Un uomo di 49 anni era bordo della sua auto, quando ha deciso di fermarsi per prestare soccorso ad una vettura in panne. Proprio nel tentativo di attraversare la strada per raggiungere la persona in difficoltà, è stato investito da un’altra auto che sopraggiungeva a forte velocità. L’impatto è stato violentissimo. (Continua dopo le foto)

Morto investito da un’auto che viaggiava ad alta velocità

Sul posto sono giunti i carabinieri, le ambulanze e i vigili del fuoco. L’uomo che l’ha investito e le altre tre persone a bordo della vettura, una Lancia Musa, sono scese per prestargli soccorso, ma tutto è stato inutile. Inutili anche i tentativi di soccorso da parte del personale sanitario: l’uomo non ce l’ha fatta. Una donna che si trovava a bordo dell’auto che ha investito l’uomo è stata trasportata in ospedale a causa di un forte stato di choc. Chi è la vittima di questo tragico incidente?

