Napoli e Milan si trovano al centro di una clamorosa voce di mercato. La notizia, diffusa subito dopo la vittoria del Napoli a San Siro, accende le voci su un possibile trasferimento di Rafael Leao verso il club partenopeo, in cambio di Victor Osimhen. A rivelare questa sorprendente possibilità è stato il giornalista Gerardo Fasano, in un’intervista ad AreaNapoli.it.

🚨 Breaking : #Chelsea have offered a loan with an option to buy for Oshimen.



The value of the loan would have to be high and Napoli have guarantees against his possible return so as not to have Oshimen and Lukaku on the payroll next season.



[ via @JamesHorncastle ] pic.twitter.com/wismcPrGUw