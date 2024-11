Milan, Reijnders interessa al Manchester City: il nodo-rinnovo

Milan, in un panorama finora non entusiasmante c’è una nota lieta. Il brillante inizio di stagione di Tijani Reijnders sta aiutando non poco la società rossonera. Ma c’è un problema: il buon avvio del centrocampista ha catturato l’attenzione del Manchester City, che secondo indiscrezioni potrebbe tentare di strapparlo al Milan nel prossimo mercato estivo.

Interesse di City e Barcellona per Reijnders, ma il Milan lo vuole blindare https://t.co/S9JBlAhRR0 — MilanNews.it (@MilanNewsit) October 27, 2024

Il centrocampista olandese, acquistato dai rossoneri dall’AZ Alkmaar per 20 milioni più bonus nell’estate del 2022, ha raddoppiato il proprio valore, divenendo un tassello fondamentale per la squadra milanese.

Nonostante l’interesse dei campioni d’Inghilterra, la volontà di Reijnders sarebbe quella di continuare a crescere con il Milan, dove si sente valorizzato e pienamente integrato nel progetto. Ma le sirene inglesi rappresentano comunque un pericolo.

Milan, la necessità del rinnovo immediato a Reijnders

Il club rossonero, perciò, ha colto il segnale e si è mosso per evitare che il fascino della Premier League possa creare difficoltà. È quindi già pronta una proposta di rinnovo fino al 2030, con un sostanzioso adeguamento salariale, che andrebbe a raddoppiare l’attuale ingaggio del giocatore, oggi fissato a 1,6 milioni all’anno.

La manovra del club rossonero risponde anche alla necessità di blindare un talento che ha trovato continuità e che, grazie alle idee tattiche di Fonseca, riesce a esprimere al meglio le proprie qualità.

Garantirgli stabilità e fiducia potrebbe rivelarsi una mossa vincente: aspettare la prossima estate, di fronte a una corte serrata di club prestigiosi, rischierebbe di compromettere la permanenza nel capoluogo lombardo del centrocampista olandese. Un pericolo che il Milan non vuole correre.

