Milan, Leao via a Gennaio. E c’è già il nome del possibile sostituto

Tensione al Milan: come era facilmente prevedibile il caso Leao si fa sempre più spinoso. Il talento del portoghese in passato ha contribuito notevolmente a spingere il Milan verso successi come la conquista dello scudetto. Ma a Fonseca questo non sembra interessare.

Le recenti decisioni dell’allenatore, che ha relegato Leao al ruolo di riserva, sono il segnale di una frattura profonda. Il club, infatti, ha scelto di sostenere le scelte tecniche di Fonseca, e ha lasciato intendere come il giocatore non sia più considerato un punto fermo nel progetto rossonero.

Leao è entrato in campo solo nei minuti finali delle ultime partite importanti, un chiaro segnale di perdita di centralità all’interno della squadra. Molti attribuiscono questa involuzione a una presunta fragilità mentale del giocatore, che non sembra più esprimere quel carisma da leader che, fino a poco tempo fa, gli aveva assicurato un ruolo importante anche nello spogliatoio.

La situazione si è deteriorata ulteriormente per l’assenza di dichiarazioni concilianti da parte della società, che ha preso atto delle decisioni di Fonseca senza cercare di calmare le acque, di fatto lasciando il giocatore sempre più isolato.

Il Barcellona sembra essere interessato all’attaccante rossonero, e starebbe monitorando da tempo la situazione. L’operazione appare comunque abbastanza complessa: i costi elevati e le difficoltà economiche del club catalano sembrano ostacoli non indifferenti per quello che sarebbe un investimento considerevole.

Ci sono anche alcune squadre della Premier League e il Psg che potrebbero inserirsi nella trattativa, considerando il loro interesse per il profilo di Leao. Ma anche qui, dipenderà anche dalle richieste del Milan. Il giocatore non offre più le garanzie di un tempo, agli occhi degli eventuali compratori.

Milan, il possibile sostituto di Leao verrebbe da Barcellona

Non è del tutto da escludere nemmeno un possibile approdo di Leao in Arabia Saudita. Per il Milan, questa potrebbe essere un’opportunità per monetizzare la cessione del suo discontinuo campione, nel caso che le offerte dei club europei non si rivelassero soddisfacenti. Oggi, comunque, l’uscita di Leao sembra sempre più probabile.

Le tensioni con l’allenatore e l’allontanamento dai tifosi potrebbero spingere il Milan a valutare seriamente le offerte a partire già da gennaio. E a questo proposito, alcuni hanno già fatto il nome di quello che potrebbe essere il suo sostituto, magari all’interno di un complesso scambio con il Barcellona.

Se Leao finisse in Spagna (ma anche se se ne fosse ceduto altrove), al Milan potrebbe approdare Ansu Fati, giovane talento che era considerato una delle star del Barcellona del futuro ma che ora ha perso centralità nel progetto blaugrana e potrebbe essere ceduto.

