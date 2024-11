Napoli-Atalanta 0-3, una Dea spumeggiante frena la corsa di Conte: seconda sconfitta in campionato per i partenopei, decide una doppietta di Lookman. L’Atalanta ha strappato una vittoria fondamentale al Maradona, superando il Napoli 2-0 e conquistando così il secondo posto in classifica. Una sconfitta pesante per i partenopei, che ora devono fare i conti con le conseguenze di questo risultato prima del prossimo big match contro l’Inter. La partita è stata caratterizzata da ritmi altissimi e da un’aggressività diffusa in ogni zona del campo.

Il primo colpo è arrivato al 10′, quando Lookman ha sfruttato un assist di De Ketelaere, battendo Meret con un sinistro al volo. Il Napoli ha reagito immediatamente, con McTominay che è andato vicino al pareggio, ma il suo tiro si è stampato sul palo. Al 31′, ancora Lookman ha trovato il raddoppio con una prodezza personale, eludendo due difensori e segnando con un tiro potente.

Nel secondo tempo, i partenopei hanno faticato a rendersi pericolosi a causa della compattezza difensiva degli uomini di Gasperini. L’unica vera occasione per il Napoli è stata un colpo di testa di Buongiorno, parato senza problemi da Carnesecchi. L’Atalanta ha anche sfiorato il terzo gol con Kolasinac, ma la rete è stata annullata per fuorigioco. Sul finale, Lookman ha avuto la possibilità di chiudere definitivamente i conti, ma ha mancato di poco il bersaglio.

Questa vittoria proietta l’Atalanta in una posizione privilegiata, lasciando il Napoli con molti dubbi in vista della sfida decisiva contro l’Inter.