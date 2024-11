Udinese-Juventus 0-2, i bianconeri tornano alla vittoria grazie ad un autogol e al giovane Savona

Udinese-Juventus 0-2, i bianconeri corsari in trasferta al Bluenergy Stadium grazie all’autogol di Okoye, propiziato da una grande azione di Thuram, e alla rete di Savona. La Juventus parte con intensità e apre subito il match con una progressione di Thuram, il cui tiro da posizione angolata sfiora l’intervento di Vlahovic. Al quinto minuto, ancora Thuram è protagonista con un tentativo sopra la traversa su cross di Savona.

Il vantaggio arriva grazie a un’iniziativa di Yildiz, che dalla sinistra serve Thuram; quest’ultimo supera Kabasele, ma la sua conclusione, dopo aver colpito il palo, rimbalza su Okoye e termina in rete. L’Udinese risponde prontamente con un tiro potente di Davis, ma Di Gregorio si oppone con una parata in tuffo che devia in angolo. Poco prima della fine del primo tempo, la Juventus trova il raddoppio: Yildiz si accentra e colpisce il palo, con Savona pronto a ribadire in rete, segnando il suo secondo gol della stagione.

La ripresa vede la Juventus ancora propositiva, con un tentativo su punizione di Vlahovic, che passa sotto la barriera ma viene neutralizzato da Okoye. L’Udinese prova a rientrare in partita: Davis segna su un intervento deciso, ma l’arbitro annulla per un fallo su Gatti. Vlahovic si rende ancora pericoloso al quarto d’ora con un cross in area su cui Koopmeiners arriva per un soffio in ritardo. L’attaccante serbo cerca di chiudere la partita con un tiro potente, ma Okoye respinge in angolo.

L’Udinese continua a provarci, andando vicina al gol con un colpo di testa di Lucca che, sfortunatamente, colpisce la traversa. Al 90’, la Juventus chiude in attacco con un’incursione di Mbangula, che trova Koopmeiners, ma ancora una volta Okoye è pronto a respingere il tiro e mantiene il punteggio sul 2-0 per la Juventus.