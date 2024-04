Atalanta, tegola Scalvini: i dettagli dell’infortunio e i tempi di recupero

Scalvini quando torna. Tegola per l’Atalanta, si è fermato un pilastro della difesa. Giorgio Scalvini ha rimediato un infortunio nella partita di campionato vinta 0-3 contro il Napoli. Il difensore si era fermato subito ed era uscito dal campo. Gli esami sostenuti in queste ore hanno evidenziato una lesione della giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale sinistro. (Continua…)

Scalvini quando torna?

Il difensore dell’Atalanta, Giorgio Scalvini, si è procurato una lesione della giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale sinistro. Un brutto colpo per la società bergamasca, che dovrà fare a meno di lui per alcune partite.

Scalvini, infatti, starà fuori tutto il mese di aprile, saltando, oltre agli impegni di campionato, anche il doppio impegno in Coppa Italia e soprattutto il doppio impegno in Europa League contro il Liverpool. Una brutta tegola per l’Atalanta, che per fortuna può contare su un reparto difensivo bello corposo. Nel match contro il Napoli è tornato a riassaggiare il campo Rafa Toloi. Potrebbe essere lui il sostituto di Giorgio Scalvini. Il difensore tornerà nel mese di maggio e inizierà la preparazione, oltre che per il fine campionato, anche per gli Europei con la nazionale italiana.