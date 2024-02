Sanremo, outing di due cantanti in diretta sulla Rai dopo il festival

La settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo continua a far discutere, nonostante sia terminata da più di un giorno. Ieri sera è stato fatto outing a due cantanti protagonisti della kermesse musicale. La confessione ha lasciato il pubblico a bocca aperta. Nonostante la notizia fosse nell’aria da un po’ di tempo, qualcuno non se lo sarebbe aspettato. (Continua…)

Outing a due cantanti di Sanremo 2024

Ieri sera, durante la trasmissione “Che sarà”, condotta da Serena Bortone, i giornalisti Roberto D’Agostino e Peter Gomez hanno fatto outing a due cantanti protagonisti del Festival di Sanremo 2024. Le loro dichiarazioni hanno lasciato il pubblico a bocca aperta. I due cantanti in questione, infatti, non hanno mai rivelato di essere gay. La notizia era nell’aria da un po’ di tempo, ma c’era qualcuno che non ci credeva. Adesso, invece, sembra arrivare la conferma da due giornalisti esperti come D’Agostino e Gomez. (Continua…)

Marco Mengoni e Mahmood sono gay?

Nel corso della trasmissione “Che sarà” di Serena Bortone, Roberto D’Agostino e Peter Gomez hanno fatto outing a Marco Mengoni e Mahmood. D’Agostino si è concentrato sul co-conduttore del Festival di Sanremo, dichiarando: “L’anno scorso c’era Fedez e Rosa Chemical che si sono baciati. Invece quest’anno c’era Marco Mengoni, che è gay dichiarato ha fatto il giochino dei baci con il preserbacino tipo l’ammazza mosche ha baciato solo delle donne. Solo baci a donne, come mai non ha baciato Amadeus?“. Peter Gomez, invece, è intervenuto su Mahmood: “Io Alessandro lo conosco da tantissimi anni e conosco anche sua mamma. Io ho visto il suo primo concerto, prima anche che partecipasse a Sanremo. Rispetto alla questione di Marco e della gonna, anche Alessandro è gay dichiarato“. (Continua…)

Marco Mengoni e Mahmood stanno insieme?

Durante la settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo si è anche diffusa la notizia su un presunto flirt tra Marco Mengoni e Mahmood. Ci teniamo a precisare che sia le voci sul presunto flirt che l’outing sono indiscrezioni, visto che i due cantanti in questione non hanno mai confermato di essere gay. È giusto che siano loro a raccontare la verità, sia sulla loro natura che su una loro presunta relazione amorosa.