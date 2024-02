Vincitore nella serata cover e secondo posto durante la finale di Sanremo. Geolier, il rapper napoletano ha conquistato l’ammirazione del pubblico e per il popolo è lui il vero vincitore del Festival. Nell’ultima serata ha guadagnato il 60% dei voti con il televoto, ma non sono bastati per ottenere la vittoria dato solo l’1,5% della Sala Stampa. Chi ha trionfato è Angelina Mango, 22enne figlia del grande Pino Mango e Laura Valente. Durante il suo percorso a Sanremo, Geolier è stato seguito dalle telecamere de Le Iene che non lo hanno mollato un attimo, scoprendo persino per chi ha votato e perchè.

Le Iene a spasso con Geolier

Le Iene hanno seguito Geolier durante tutti i cinque giorni di Sanremo. Il rapper partenopeo si è posizionato al secondo posto, alle spalle di Angelina Mango. La sua I p’ me tu p’ te è cantata per il 90% in dialetto e secondo ogni pronostico ha scalato le vette della riproduzione streaming. Nicolò De Devitiis reporter del programma di Italia 1, ha documentato passo dopo passo quanto accaduto in questa prima settimana sanremese del rapper napoletano. Nel servizio trasmesso ieri 13 febbraio ci sono tutti i momenti principali appena vissuti: dal primo green carpet con la tuta del Napoli, allo scherzo a Rose Villain, quello ricevuto da Stash (che Geolier definisce suo “fratello”) e la preparazione prima di ogni esibizione, la vocal coach, le esibizioni sul palco, l’arrivo dei genitori ai quali è profondamente legato e perfino il momento più difficile di tutti, i fischi ricevuti dopo aver vinto venerdì sera nella serata cover. (continua dopo la foto)

I fischi durante la serata delle cover

Non deve essere stato facile per Geolier esibirsi dopo aver vinto la serata delle cover, quando mezzo teatro si è svuotato perchè non d’accordo con la scelta del vincitore. All’uscita dell’Ariston l’inviato de Le Iene ha commentato “È distrutto” dopo aver visto raggiunto Geolier. Eppure il ragazzo non si è mai abbassato all’odio: “Lì potevano esserci Mahmood, Fred De Palma o io, fischiavano lo stesso: non era contro di me“. Poi ha fatto i complimenti ad Angelina, per la sua esibizione. (continua dopo la foto)

Per chi ha votato Geolier e perchè

“Angelina doveva vincere, è spettacolare quello che ha fatto. Io ho votato lei, poi gli altri 4 (voti, ndr) li ho dati a me per sicurezza,” ha confessato Geolier ai microfoni de Le Iene. Cercando di spiegare perché si è posizionato primo nella serata delle cover ha detto: “Perché è la dimostrazione che quando Napoli si impegna, non ce n’è per nessuno: diventa una catena! Nessuno ce l’ha, nessuna città“. Nicolò De Devitiis ha filmato anche il momento esatto in cui Geolier ha terminato la sua prima esperienza all’Ariston ed era pronto a tornare a casa. Sul viso era palese una certa amarezza: «Volevo portare il premio a Napoli ma le persone che vivono a Napoli dicono che ho vinto lo stesso, quindi va bene così», le sue parole. Poi una frecciatina ai giornalisti che gli avrebbero detto che meritava di vincere: “Quindi perchè non mi hanno votato?“