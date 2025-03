Sandro Tonali, la manager scatena le voci: “Tornerà di sicuro in Italia”

Sandro Tonali potrebbe tornare a giocare in Italia. Lo ha dichiarato la sua manager, Marianna Mecacci, durante il podcast Di tutto un Pod: “Tornerà in Italia, ma è difficile dire quando. Lui è figlio del Milan, quella fede c’è e resterà per sempre. Finché c’è l’opportunità di giocare in Premier la sfrutterà, ma è impossibile pensare che non torni nel calcio italiano”.

Le parole di Mecacci alimentano le voci su un possibile ritorno anticipato di Tonali, attualmente al Newcastle, dove ha scontato una lunga squalifica per il caso scommesse. In Inghilterra, il suo futuro è incerto: se da un lato il club inglese ha confermato di voler puntare su di lui, dall’altro si susseguono indiscrezioni su un forte interesse di Juventus e Inter per riportarlo in Serie A già nel 2025.

Sandro Tonali, le voci di un rientro in Italia fanno sognare i tifosi

In particolare, alcuni esperti di mercato parlano di contatti tra il Newcastle e società italiane per sondare un possibile prestito. Al momento il centrocampista sembra concentrato sul suo percorso in Premier League, nonostante il forte legame con il Milan.

Secondo la sua manager, il ritorno in Serie A non è una questione di se, ma di quando. Tonali resta un profilo molto apprezzato in Italia, e il suo passato rossonero potrebbe pesare sulle future scelte di mercato. Nel frattempo, i tifosi milanisti sognano un clamoroso ritorno, mentre il calciomercato continua a monitorare attentamente la sua situazione.

