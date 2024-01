Sandra Milo, la straziante rivelazione della figlia dopo la morte

Sandra Milo è morta all’età di 90 anni, lasciando un vuoto immenso nel cuore di tutti coloro che la stimavano come donna e come artista. La figlia della famosissima attrice si è lasciata andare ad una rivelazione straziante che ha lasciato tutti senza parole. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato. (Continua…)

Morta Sandra Milo

Sandra Milo si è spenta lunedì 29 gennaio 2024 all’età di 90 anni. La famosissima attrice è morta nella sua abitazione a Roma, come lei desiderava. I funerali saranno celebrati oggi, alle ore 12, presso la Chiesa degli Artisti a Roma. La sua scomparsa ha causato un profondo senso di tristezza. Sia i colleghi che il pubblico piangono per la sua morte. Nelle ultime ore sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio e siamo sicuri che oggi la Chiesa degli Artisti sarà gremita per dare l’ultimo saluto a “Sandrocchia”. (Continua…)

La carriera di Sandra Milo

Sandra Milo è stata una delle attrici più famose della storia del cinema italiano. Una vera e propria icona negli anni sessanta. È stata la musa di Federico Fellini, che l’ha soprannominata “Sandrocchia”. Tra le pellicole ricordiamo “Il generale Della Rovere”, “Adua e le compagne”, “Fantasmi a Roma”, “Giulietta degli spiriti” e soprattutto “8½”, premiato con l’Oscar. Con lei se ne va un pezzo di storia del nostro cinema. Nel corso della sua carriera è stata anche conduttrice televisiva, mentre negli ultimi anni vestiva i panni di opinionista o ospite fisso in alcune trasmissioni Rai. (Continua…)

Sandra Milo, la straziante rivelazione della figlia

Sandra Milo ha tre figli, avuti da due uomini diversi: Ciro e Azzurra De Lollis e Deborah Ergas. Proprio Deborah oggi ricorda la mamma, lasciandosi andare ad una rivelazione davvero straziante. “Mia madre se n’è andata senza una casa di proprietà. Ha sempre dato tutto a chi aveva più bisogno di lei“, ha detto. Parole che fanno emozionare il pubblico, che oggi piange per la sua scomparsa.