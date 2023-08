Salvo Sottile, pubblica la foto con il figlio e tutti lo notano: “Impressionante” – Non è sfuggito al popolo del web l’ultimo post pubblicato su Instagram da Salvo Sottile. Il giornalista, molto riservato sulla sua famiglia, ha postato alcune immagini che lo ritraggono insieme al primogenito, che pochi giorni fa ha compiuto 18 anni. Un dettaglio (neppur troppo piccolo) ha catturato l’attenzione di tutti i fan. (continua a leggere dopo le foto)

Salvo Sottile ha pubblicato su Instagram alcune foto che lo mostrano insieme al primogenito, che pochi giorni fa ha compiuto 18 anni: “Mi sembra ieri che sei venuto al mondo Ricordo ogni particolare, la notte in clinica, l’ansia perché tardavi a nascere e poi finalmente tu, la vita, i tuoi occhi semichiusi, il mio cuore fermo un tempo infinito (fino ai tuoi primi respiri), i miei pianti a dirotto mentre ti stringevo al petto e non sapevo perché, forse perché non ero stato mai così felice”. (continua a leggere dopo le foto)

“Sono passati 18 anni”, la dedica di Salvo Sottile al figlio Giuseppe

“Sono passati 18 anni da allora. Oggi sei diventato grande ma per me sarai sempre quel bimbo che portavo a cavalluccio e amava le macchinine verdi e i palloncini rossi arrotolati in testa. Sono orgoglioso dell’uomo che sei diventato. Buon compleanno figlio mio. Il tuo papà”, le battute conclusive dello struggente messaggio di Salvo Sottile. Parole quelle del giornalista che hanno commosso tutti. A conquistare il popolo del web anche l’incredibile somiglianza tra il conduttore e il figlio. “Impressionante”, ha scritto qualcuno, elogiando il lato estetico del ragazzo. Salvo Sottile ha due figli, entrambi nati dal matrimonio con Sarah Varetto, dalla quale si è separato nel 2019. Si chiamano Giuseppe, di 18 anni, e Maya, che invece ne ha 13. (continua a leggere dopo le foto)

Il giornalista non torna a “I Fatti Vostri”

Salvo Sottile non tornerà a “I Fatti Vostri”. Accanto ad Anna Falchi arriverà Tiberio Timperi. Quest’ultimo secondo alcune indiscrezioni avrebbe espresso una preferenza nel condurre la trasmissione accanto ad Ingrid Muccitelli. La presentatrice che aveva già stroncato sul nascere le voci di contrasti con Timperi, ha replicato: “No comment. A me piace la sua ironia, così come piaceva molto Salvo Sottile. Certo, avrei voluto sapere prima che andava via”, ha dichiarato la Falchi, riferendosi a Sottile.