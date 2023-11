Salah aggredito in campo: lo salvano i compagni

Mohamed Salah, la stella del Liverpool e della nazionale egiziana, ha vissuto momenti di paura durante la partita tra la Sierra Leone e l’Egitto, valida per le qualificazioni ai Mondiali in Africa. Il calciatore è stato infatti oggetto di un tentativo di aggressione da parte di un tifoso locale, che ha cercato di avvicinarsi a lui con fare minaccioso.

L’episodio si è verificato al termine del primo tempo, quando Salah stava rientrando negli spogliatoi dopo aver segnato il gol del momentaneo vantaggio egiziano. Un uomo, vestito con una maglietta della Sierra Leone, ha scavalcato la recinzione che separava il campo dalla tribuna e ha corso verso il giocatore, tentando di aggredirlo. Salah si è accorto del pericolo e ha cercato di allontanarsi, mentre i suoi compagni e gli addetti alla sicurezza sono intervenuti per fermare l’aggressore. Il tifoso è stato poi arrestato dalle forze dell’ordine e portato in una stazione di polizia. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Salah ha reagito con calma e professionalità all’incidente, non lasciandosi intimorire e continuando a giocare nel secondo tempo. Ha anche rassicurato i suoi fan sui social network, scrivendo: “Grazie a Dio sto bene e non ho subito nessun danno. Ringrazio tutti per il vostro sostegno e il vostro affetto”.

Il tentativo di aggressione a Salah ha suscitato indignazione e condanna da parte del mondo del calcio e delle autorità dei due paesi. La Federazione calcistica della Sierra Leone ha emesso un comunicato in cui ha espresso il suo rammarico e le sue scuse per l’accaduto, definendolo un “atto isolato e inaccettabile”. Ha anche annunciato che avvierà un’indagine interna per accertare le responsabilità e le eventuali negligenze nella gestione della sicurezza dello stadio. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Salah saluta i tifosi dell’Egitto dopo la gara disputata in casa della Sierra Leone

La Federazione calcistica egiziana ha ringraziato la sua omologa sierraleonese per la collaborazione e ha espresso la sua solidarietà a Salah, definendolo un “simbolo nazionale e un orgoglio per tutti gli egiziani”. Ha anche chiesto alla FIFA di intervenire per garantire la sicurezza dei calciatori e dei tifosi in tutte le partite internazionali.

Salah, che è considerato uno dei migliori calciatori africani di tutti i tempi e tra i più forti attaccanti della sua generazione , è molto amato e rispettato in tutto il continente, sia per le sue doti sportive che per il suo impegno sociale. Il suo tentativo di aggressione è stato quindi un fatto eccezionale e sconcertante, che ha messo in evidenza la necessità di prevenire e contrastare ogni forma di violenza nel calcio.