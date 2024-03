Royal Family, dopo Kate è il turno di Harry: cosa è emerso

Gossip. Royal Family, in seguito alle foto in cui Kate Middleton è ritratta con i propri figli, hanno iniziato a circolare le prime voci su possibili ritocchi delle immagini. C’è addirittura chi sostiene la tesi secondo la quale le immagini siano state create attraverso l‘intelligenza artificiale. Nelle ultime ore il mistero si è intensificato e questa volta è stato il principe Harry a finire al centro del mirino. Scopriamo cosa è successo. (Continua a leggere dopo la foto)

Royal Family, Kate Middleton e la foto ritoccata

Royal Family, Kate Middleton è al centro dell’attenzione mediatica in seguito allo scandalo della presunta foto ritoccata in cui appare immortalata insieme ai suoi tre figli. I primi rumors erano iniziati quando la principessa del Galles è apparsa in una fotografia mentre si trovava a bordo di un’autovettura con la madre. Secondo alcune indiscrezioni, la donna al fianco di Carole non era Kate, bensì una sosia. I dubbi hanno continuato ad infittirsi, ma la coppia reale non ha mai confermato che le foto in questione fossero state ritoccate. A destare la preoccupazione nei sudditi inglesi è anche la salute della principessa che lo scorso gennaio 2024 si è sottoposta ad un intervento all’addome. Tra le scuse pubbliche di Kate, lo sbucare di una seconda foto, la prolungata assenza della principessa dai riflettori e l’assenza del marito ad un impegno pubblico, i sudditi inglesi hanno iniziato a manifestare alcuni sospetti. (Continua a leggere dopo la foto)

Duro momento per la Royal Family

La Royal Family sta attraversando un duro momento. Dopo lo scandalo della presunta foto ritoccata di Kate Middleton, adesso anche il principe Harry e la moglie Meghan sono finiti al centro del mirino della stampa inglese. Il tabloid inglese “Sun“, nella sua edizione digitale, ha pubblicato una serie di fotografie della coppia che potrebbero essere state a loro volta ritoccate. I sudditi inglesi, nelle ultime settimane, hanno iniziato a manifestare i primi sospetti e la loro preoccupazione continua a crescere anche in seguito ai misteri sulle condizioni di salute di Kate Middleton che lo scorso gennaio 2024 si è dovuta sottoporre ad un intervento all’addome su cui Buckingham Palace non ha fornito maggiori dettagli. (Continua a leggere dopo le foto)

