Roma, mistero Hummels: “Non gioca”, i compagni increduli

Roma, non si placano le polemiche intorno al club giallorosso. Ora a finire sotto i riflettori è la scelta di Juric di non schierare Hummels in Europa League, preferendo arretrare Cristante in un ruolo non suo. Una decisione sorprendente arrivata alla vigilia del match europeo in Belgio: il difensore tedesco è rimasto ancora una volta in panchina.

😱 Il retroscena della formazione data da #Juric alla squadra prima del match europeo di ieri



L'esclusione di #Hummels non è stata presa bene dal gruppo…https://t.co/g7YaNngEe2 — Retesport 104.2fm (@ReteSport) November 8, 2024

La decisione di Ivan Juric di lasciare fuori il pluridecorato giocatore ha stupito compagni di squadra e tifosi, che si interrogano sul futuro di Hummels nella Capitale. Quando Juric ha annunciato la formazione in albergo, l’incredulità tra i giocatori era palpabile.

Cristante in difesa e Hummels escluso? La notizia è trapelata rapidamente, lasciando stupiti i tifosi, che non si aspettavano di vedere un giocatore con tanta esperienza escluso dalla formazione. L’assenza del tedesco ha destato ancora più perplessità considerando che la Roma è già priva di N’Dicka ed Hermoso. J

uric ha cercato di spiegare la scelta definendola una decisione tecnica: “Penso sempre di schierare la squadra che ha più possibilità di battere gli avversari, volta per volta. Penso che in questo caso sia stato giusto così”. Nonostante il chiarimento, la questione resta aperta.

Roma, già finita l’avventura di Hummels in giallorosso?

Solo pochi mesi fa, Hummels era protagonista della finale di Champions League; ora, con un ruolo marginale, si trova in una situazione che suscita polemiche. Dietro le quinte, anche il general manager Ghisolfi si trova a gestire una situazione delicata. Ingaggiato all’ultimo minuto e con uno stipendio netto di 2,5 milioni fino al giugno 2025, Hummels con il nuovo tecnico non ha praticamente mai giocato.

Dalla nomina di Juric, infatti, è entrato solo pochi minuti a Firenze, segnando anche un autogol. Da allora, Hummels ha continuato ad allenarsi e a esprimere, tramite post sui social e un podcast, un certo malessere per il ruolo marginale che ha assunto nella squadra.

Con gennaio alle porte, un trasferimento in Bundesliga sembra sempre più probabile per Hummels. In Germania, diverse squadre si dicono pronte ad accoglierlo fino al termine della stagione. In attesa di sviluppi, l’incertezza sul suo futuro a Roma rimane, e il recente episodio a Bruxelles potrebbe aver segnato la fine della sua breve avventura in giallorosso.

Leggi anche: