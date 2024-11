Roma, destino segnato per Juric: può salutare dopo il Bologna

Ivan Juric, tutto lascia intendere che il destino dell’attuale allenatore della Roma sia ormai segnato: può salutare dopo la partita con il Bologna. La storia tra il tecnico croato e la Lupa sembra davvero avvicinarsi alla conclusione, con l’ultimo pareggio deludente contro l’Union Saint-Gilloise che ha aggravato ulteriormente la posizione del tecnico.

Secondo Il Tempo, la sua permanenza potrebbe dipendere solo dal risultato della sfida di domenica contro il Bologna all’Olimpico. Tuttavia, l’addio di Juric pare ormai inevitabile: non a caso, i Friedkin sono attesi a Roma, come avvenuto in passato per decisioni importanti, tra cui l’esonero di Daniele De Rossi.

Il clima nello spogliatoio giallorosso è teso, con i senatori del club presi di mira dai tifosi, e il possibile addio di Bryan Cristante a gennaio sembra essere una delle prime mosse di un eventuale rinnovamento. Dopo la sosta, la Roma dovrà affrontare tre sfide cruciali contro Napoli, Tottenham e Atalanta, partite decisive che potrebbero essere preparate sotto la guida di un nuovo allenatore.

Tra i possibili successori di Juric circolano già da giorni alcuni nomi: Roberto Mancini, Frank Lampard, Graham Potter e Paulo Sousa. Ma non c’è solo la panchina in ballo: in casa Roma resta vacante la posizione di amministratore delegato, dopo l’addio di Lina Kossoulou, e tutto lascia pensare che i Friedkin stiano per fare un doppio annuncio. Nuovo CEO e nuovo tecnico insomma, un’accoppiata forte per risalire la china in un progetto pluriennale. Ecco dunque che in uno scenario simile i nomi più accreditati sembrano essere quelli di Giovanni Carnevali come Ad (avvistato a Roma nei giorni scorsi) e di Roberto Mancini come allenatore, come lascia intendere anche un grande esperto di “cose giallorosse” come Augusto Ciardi nel suo ultimo editoriale.

Nel frattempo, resta un enigma la situazione di Mats Hummels. Nonostante l’emergenza in difesa, il difensore tedesco è rimasto in panchina anche contro l’Union Saint-Gilloise, e Juric ha giustificato l’esclusione per “motivazioni tecniche”. Hummels, però, sembra intenzionato a restare almeno fino a gennaio, aspettando di conoscere il destino dell’attuale allenatore prima di valutare altre opzioni.

