Union Saint-Gilloise-Roma 1-1, brutto pareggio per i giallorossi senza grinta e disordinati: unico squillo oltre al gol il palo colpito da Baldanzi al 52′. La Roma di Ivan Juric ottiene il terzo pareggio in quattro gare di Europa League contro l’Union Saint-Gilloise, mancando un successo che avrebbe potuto rafforzare la posizione dell’allenatore, ma mantenendo comunque l’imbattibilità europea.

Triplice fischio: al vantaggio di Mancini al 62', replica Mac Allister al 77'. #USGRoma 1-1 pic.twitter.com/BqpnxowalI — AS Roma (@OfficialASRoma) November 7, 2024

La partita inizia in modo piuttosto lento, con un’occasione per Baldanzi al 12′, il cui tiro, però, è troppo centrale per impensierire il portiere Moris. L’Union Saint-Gilloise risponde con Sykes, che su punizione di Vanhoutte anticipa Mancini di testa, ma non centra la porta. Sul finire del primo tempo, Niang tenta il tiro sul primo palo, ma Svilar devia in angolo, e l’ultima chance del primo tempo è un colpo di testa lento di Mancini, parato senza difficoltà dal portiere belga.

Nella ripresa la Roma aumenta la pressione: Baldanzi colpisce il palo con un tiro mancino davanti all’area, preludio al gol del vantaggio. Gianluca Mancini segna di testa su cross di Pellegrini, portando la squadra di Juric avanti. La gioia dura poco, però, perché un’uscita sbagliata di Svilar su calcio d’angolo permette a Mac Allister di segnare di testa a porta vuota dopo uno scontro tra Svilar e Koné. Nonostante i cambi di Juric, il risultato resta bloccato sull’1-1, con un brivido finale nell’area giallorossa che non altera il punteggio.

