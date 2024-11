Roma, nuovo amministratore delegato: salgono le quotazioni di Giovanni Carnevali

La Roma, guidata ancora da Ivan Juric, si prepara a una sfida decisiva contro l’Union Saint Gilloise in Europa League, un match che potrebbe determinare il destino dei giallorossi nella competizione. La partita assume un’importanza particolare, poiché un buon piazzamento nella fase a gironi consentirebbe alla squadra di evitare il turno playoff e di continuare il percorso europeo con maggiore tranquillità.

Sul fronte societario, la famiglia Friedkin è impegnata nella ricerca di un nuovo CEO, un ruolo strategico che rimane vacante e che potrebbe essere assegnato a Giovanni Carnevali, attuale amministratore delegato del Sassuolo. Carnevali, apprezzato per la sua competenza di mercato e conoscenza del calcio italiano, è stato avvistato a Roma e viene considerato da molti come una figura ideale per fornire stabilità e rafforzare la leadership dirigenziale della squadra. L’approdo in giallorosso del manager del Sassuolo sarebbe clamoroso anche per i neroverdi: Carnevali e la famiglia Squinzi, proprietari della squadra emiliani, sono legati da un sodalizio che dura da ben 10 anni.

Tuttavia, i Friedkin non hanno ancora preso una decisione definitiva, poiché sono in corso riflessioni sul modello di governance da adottare per il futuro della Roma. Mentre la dirigenza valuta la possibilità di un cambiamento strutturale, la squadra in campo affronta un periodo altrettanto incerto, in cui le prestazioni e i risultati diventeranno cruciali per definire l’evoluzione della stagione e della leadership tecnica e amministrativa del club.

