Union Saint Gilloise-Roma, le probabili formazioni del match di Europa League

Union Saint Gilloise-Roma probabili formazioni del match di Europa League che si gioca domani alle 18:45 allo stadio “Re Baldovino” di Bruxelles. La Roma si prepara ad affrontare l’Union Saint-Gilloise nel complesso scenario dello stadio di Bruxelles, costruito sulle rovine dell’Heysel, dove il ricordo delle vittime della tragedia del 1985 è ancora molto vivo. La squadra di Juric è chiamata a rialzarsi dopo la recente sconfitta contro il Verona, e questa sfida di Europa League rappresenta l’occasione giusta per ritrovare fiducia e determinazione e rinsaldare la panchina del tecnico croato, sempre in bilico.

⚽️ La rifinitura prima della trasferta con l'Union Saint-Gilloise#ASRoma pic.twitter.com/F7nywH51tm — AS Roma (@OfficialASRoma) November 6, 2024

Per l’Union Saint-Gilloise, una formazione incerottata e con diversi indisponibili, sarà una prova non semplice. Oltre alle assenze in Europa dei centrocampisti Amani e Terho, l’attacco privo di David e la difesa senza François, la squadra belga dovrà fare a meno di alcuni altri elementi chiave. Tuttavia, la squadra può contare sulla leadership del portiere Moris, con una difesa a tre probabilmente composta dal giapponese Machida, Burgess e Sykes. Sulle corsie esterne, spazio per Niang e Khalaili, con il dinamismo di Vanhoutte, Sadiki e Rasmussen a centrocampo. In attacco, la formazione belga potrebbe optare per una coppia scelta tra Fuseini, Ivanovic e Rodriguez, a seconda della condizione fisica degli attaccanti.

Anche la Roma schiererà probabilmente una formazione con qualche rotazione. Vincenzo Italiano sembra orientato a dare un turno di riposo a Dovbyk, dando spazio a Shomurodov o, eventualmente, a Dybala come punta centrale. Il supporto offensivo sulla trequarti potrebbe essere affidato a due tra Baldanzi, Soulé e Pellegrini. El Shaarawy è candidato per il ruolo sulla fascia sinistra, mentre sulla destra Celik sembra favorito rispetto ad Abdulhamid. A centrocampo, Italiano potrebbe dare una chance a Pisilli al fianco di Cristante, mentre davanti alla porta sarà confermato Svilar. Difesa a tre anche per la Roma, con Hummels in campo per dare respiro a Ndicka, affiancato da Mancini e Angeliño, che sostituirà l’assente Hermoso.

Union Saint-Gilloise (3-5-2): Moris, Sykes, Machida, Burgess, Niang, Rasmussen, Sadiki, Vanhoutte, Khalaili, Fuseini, Rodriguez. All. Pocognoli

Roma (3-4-2-1): Svilar, Ndicka, Hummels, Angeliño, Celik, Cristante, Pisilli, El Shaarawy, Soulé, Baldanzi, Dybala. All. Juric

