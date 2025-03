Roma, accelerata per il nuovo allenatore: Friedkin convinti, si può chiudere a breve

Roma, si accende la corsa al nuovo allenatore e i Friedkin sembrano avere le idee chiare. La Capitale chiama Gian Piero Gasperini, lui apre e il club è pronto a fare sul serio. Il tecnico dell’Atalanta è la prima scelta per il post-Ranieri e i contatti tra le parti sono avviati. La scintilla è scattata guardando l’Atalanta farsi valere in Europa, segno che Gasperini è un tecnico capace di costruire squadre vincenti. E Claudio Ranieri è d’accordo.

I Friedkin vedono in Gasperini l’uomo giusto per costruire una Roma a livello internazionale, con l’obiettivo di celebrare il centenario del club nel 2027 con una squadra all’altezza della sua storia. Gasp è perfetto per il progetto che la Roma ha in mente: innovazione, valorizzazione dei giovani e un occhio sempre attento al bilancio. Sono questi i punti che hanno convinto i proprietari americani

Sul piatto c’è una proposta concreta: un contratto pluriennale (si parla di cinque anni) con la garanzia di protezione nelle fasi iniziali, qualora il progetto necessitasse di tempo per decollare. Non solo, l’allenatore ritroverebbe alcuni dei protagonisti della Roma, a partire da Paulo Dybala, che ha già allenato ai tempi di Palermo.

A Trigoria, Gasperini ritroverebbe anche altri giocatori che ha valorizzato in passato, come Mancini, Cristante e Gollini, oltre a El Shaarawy, altro elemento che il tecnico bergamasco ha sempre ammirato e che potrebbe diventare una risorsa fondamentale nel suo progetto. La sfida, per Gasp, sarebbe stimolante, alla guida di un club storico che ha bisogno di un nuovo ciclo vincente.

Roma, il piano B se saltasse Gasperini

A Roma, però, sanno che nel calcio tutto può cambiare velocemente. Se, improvvisamente, dovesse irrompere la Juventus nella corsa a Gasperini, i Friedkin hanno già preparato un’alternativa di alto livello: Vincenzo Montella.

L’ex bomber giallorosso, ora allenatore della Turchia, sarebbe pronto a tornare nella capitale, magari proprio per dare il suo contributo a una squadra che gli è sempre stata nel cuore. Montella è una soluzione intrigante, un nome che scalderebbe i cuori dei tifosi, ma la priorità resta Gasperini.

In attesa della risposta del tecnico dell’Atalanta, la Roma è in fibrillazione. La prossima mossa potrebbe segnare l’inizio di una nuova era, ma Gasperini sembra essere la carta giusta per scrivere la storia futura del club giallorosso.

