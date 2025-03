Roma vs Lecce: pronostico e statistiche di Pellegrini

Lorenzo Pellegrini si trova al crocevia della sua carriera con la Roma. Dopo una stagione altalenante, segnata da infortuni e prestazioni irregolari, il capitano giallorosso ha di fronte a sé nove partite cruciali. Con l’assenza di Paulo Dybala, Pellegrini è chiamato a prendere le redini della squadra e condurla verso l’obiettivo della qualificazione in Champions League. Queste ultime sfide non rappresentano solo un banco di prova per il club, ma anche un test personale per il numero 7, il cui futuro potrebbe essere influenzato dalle sue prestazioni finali.

Statistiche e prestazioni recenti di Pellegrini

Nel contesto della stagione corrente, Lorenzo Pellegrini ha vissuto un’annata complessa, lontana dalle aspettative iniziali. Finora, il capitano della Roma ha collezionato 30 presenze tra campionato e Europa League, di cui 21 da titolare, siglando soltanto 3 reti e fornendo altrettanti assist. Questi numeri sono inferiori rispetto al potenziale del giocatore, il quale ha alternato momenti di brillantezza, come il goal decisivo nel derby dello scorso gennaio, a prestazioni opache. Tuttavia, l’assenza di Dybala offre a Pellegrini l’opportunità di risorgere come leader tecnico e carismatico della squadra.

La Roma, sotto la guida di Claudio Ranieri, ha mostrato una notevole capacità di recupero, trovandosi a soli quattro punti dal quarto posto, contro ogni pronostico. Questo sprint finale è decisivo non solo per il club ma anche per Pellegrini, che cerca di rispondere alle critiche e dimostrare il suo valore. Nonostante le difficoltà, le sirene di mercato non hanno mai smesso di suonare per lui, con club come Inter e Napoli sempre alla finestra. Tuttavia, il focus rimane sul presente, con l’obiettivo di trascinare la Roma verso traguardi ambiziosi.

In conclusione, il futuro di Lorenzo Pellegrini alla Roma dipenderà in gran parte dalle sue prestazioni nelle prossime partite. Con l’ombra dell’interesse di altri club incombente, il capitano deve dimostrare di poter essere il punto di riferimento che i tifosi si aspettano. Le quote delle scommesse attuali riflettono l’incertezza che circonda la squadra, ma anche il potenziale di un ritorno in auge. La sfida è lanciata: Pellegrini deve rispondere con i fatti sul campo per garantirsi un futuro all’Olimpico.

