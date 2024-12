Roma e Milan, che intreccio per le panchine del futuro: le mosse di Ranieri

Milan e Roma sono al centro di un interessante incrocio di interessi e progetti per il futuro. Soprattutto per quanto riguarda la figura dell’allenatore, che in entrambi i casi, per motivi diversi, sembra destinato a cambiare. A meno che Fonseca non riesca a rilanciare i suoi nel nuovo anno in modo da ottenere la conferma.

Ranieri vuole portare Allegri a Roma, Ancelotti sogna il figlio Davide su quella panchina (Corsport)



Claudio Ranieri, l’attuale allenatore della Roma che diventerà dirigente del club al termine della stagione, non pensa solo al presente ma anche al futuro dei giallorossi. Con l’obiettivo di garantire una continuità di alto livello, Ranieri si sta già muovendo per individuare il tecnico che raccoglierà la sua eredità sulla panchina dei capitolini.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il primo nome nella mente di Ranieri è proprio quello di Massimiliano Allegri, in questi giorni accostato a più riprese al Milan. L’ex allenatore della Juventus sarebbe visto come il profilo ideale per guidare un progetto ambizioso, a patto di poter iniziare da zero nella prossima stagione, evitando di subentrare a stagione in corso.

Ranieri stesso si sarebbe reso garante dell’eventuale proposta, assicurando al tecnico livornese condizioni ottimali, con mani libere nella gestione e un progetto concreto, elementi che lo stimolerebbero particolarmente. Ma, come detto, l’ipotesi Allegri non è un’esclusiva della Roma. Il Milan tiene sempre d’occhio il suo ex tecnico, in caso di un cambio in panchina con Paulo Fonseca.

Parallelamente, emerge un altro scenario intrigante. Carlo Ancelotti, attuale allenatore del Real Madrid, vedrebbe di buon occhio la Roma come destinazione per il figlio Davide. Già collaboratore tecnico del padre, Davide sarebbe considerato pronto per un salto di qualità, e la Capitale rappresenterebbe un’opportunità prestigiosa per la sua crescita professionale.

Roma, il progetto di Claudio Ranieri

Ranieri, che pur allenando ragiona già come un dirigente, ha dichiarato: “Lavorerò per far arrivare un bravissimo allenatore“. Con i Friedkin impegnati a dare stabilità al progetto giallorosso, la scelta del nuovo tecnico sarà uno snodo importante per le ambizioni future del club.

I prossimi mesi si preannunciano quindi molto delicati, con nuovi contatti previsti soprattutto con l’agente di Allegri, Giovanni Branchini. Tra Allegri e Davide Ancelotti, la Roma potrebbe trovarsi di fronte a due opzioni di grande prestigio, ma molto diverse fra loro: da una parte l’esperienza del livornese, dall’altra l’entusiasmo di un figlio d’arte ai suoi esordi. Sarà Ranieri a fare da ponte verso una nuova era calcistica per il club giallorosso.

