Max Allegri, il Milan bussa alla sua porta: ecco la risposta del tecnico

Il Milan si interroga se continuare il suo rapporto con l’allenatore Paulo Fonseca, sinora sempre protetto e sostenuto dalla società, e la possibilità si un cambiamento in panchina che possa scuotere l’ambiente dopo un inizio di stagione pieno di alti e bassi e di polemiche. In questo contesto, il nome di Massimiliano Allegri torna a essere indicato come possibile sostituto nel caso Fonseca dovesse saltare.

Il nome del tecnico livornese, infatti, sta rimbalzando con insistenza nelle ultime ore come possibile allenatore rossonero, qualora il portoghese dovesse essere esonerato. Un’ipotesi che sta prendendo piede grazie all’apertura di Allegri, che si sarebbe detto disponibile a tornare sulla panchina rossonera anche a stagione in corso.

La società finora ha sostenuto il lavoro di Fonseca, ma in caso di mancato risultato contro il Verona, la situazione potrebbe cambiare rapidamente. Se il Milan non dovesse riuscire a vincere al Bentegodi, infatti, l’esperienza del portoghese sulla panchina del club potrebbe giungere al termine, aprendo le porte a un possibile cambiamento.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, in caso di esonero la società potrebbe optare per un tecnico italiano che conosca già bene il campionato. Massimiliano Allegri, che ha già portato il Milan a conquistare diversi titoli in passato, avrebbe fatto sapere di essere disponibile a tornare, pronto a valutare la proposta di subentrare a stagione in corso.

Questo potrebbe essere uno dei fattori che rendono Allegri una scelta più immediata per il club. Un ritorno del tecnico toscano potrebbe rappresentare una soluzione pragmatica e di grande esperienza, visto il suo ampio bagaglio di esperienza con le realtà italiane.

Nel caso non dovesse invece tornare Allegri, un altro nome che è stato fatto per il Milan è quello di Maurizio Sarri. L’ex allenatore della Lazio, però, sembra restio a subentrare a stagione in corso, preferendo una situazione in cui possa pianificare un progetto più a lungo termine, senza la pressione di un intervento a metà stagione.

Se il Milan non dovesse ottenere il risultato sperato contro il Verona, dunque, il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera potrebbe diventare una realtà. E sarebbe un ritorno che, se confermato, porterebbe entusiasmo nell’ambiente e fra i tifosi, oggi depressi per le continua polemiche e contestazioni intorno all’operato della società..

