Roma, casting allenatore: adesso Montella scala posizioni, cosa può sbloccarlo

Nuovo allenatore Roma, prosegue il casting. I giallorossi riprenderanno gli allenamenti domani, anche se l’annuncio del nuovo tecnico non è ancora imminente. Proseguono i contatti e le valutazioni da parte dei Friedkin, con nuovi nomi che emergono continuamente. Secondo il Corriere dello Sport, potrebbe spuntare un “mister X”, un professionista attualmente occupato come Vincenzo Montella, ct della Turchia, che però potrebbe essere interessato alla panchina della Roma, oppure un allenatore straniero al momento senza contratto, come Xavi, Ten Hag o Potter.

Montella sembra uno dei candidati più forti in questa fase, ma il suo contratto con la federazione turca è un ostacolo. Infatti, per liberarsi dal ruolo di commissario tecnico della Turchia, dovrebbe esercitare una clausola che richiede il pagamento di sei mesi di stipendio. Il nodo è su chi dovrebbe coprire questa cifra: Montella stesso o la Roma? Questa incertezza sta rallentando la trattativa, e i Friedkin sembrano restii a pagare la clausola.

In caso di accordo, Montella potrebbe arrivare a Roma mercoledì 20 dopo la seconda partita della Turchia in Montenegro. Ma per la tempistica eventuale non ci sono certezze. Prima bisogna arrivare al dunque. — Roberto Maida (@RobMaida) November 12, 2024

Secondo il giornalista Roberto Maida del Corriere dello Sport, in caso di accordo Montella potrebbe arrivare a Roma il 20 novembre, subito dopo il match di Nations League tra Montenegro e Turchia, previsto per il 19. Tuttavia, la decisione definitiva resta nelle mani di Dan Friedkin, con il direttore tecnico Ghisolfi coinvolto solo marginalmente nel processo di selezione.

