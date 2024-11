Home | Roma, gelo Friedkin-Ghisolfi: la proprietà si muove in autonomia per il nuovo allenatore

Nuovo allenatore Roma, è la vicenda che tiene banco in queste ore nello scenario calcistico italiano. E in queste ore si parla di gelo crescente tra il direttore sportivo giallorosso, Florent Ghisolfi, e la proprietà che starebbe decidendo in autonomia il sostituto dell’esonerato Juric.

I #Friedkin non sono contenti del lavoro di #Ghisolfi, ora a rischio c’è anche lui 🇫🇷🟡🔴#Roma pic.twitter.com/UWUsyHzBmQ — Francesco Guerrieri (@francGuerrieri) November 11, 2024

Florent Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, ha affrontato la stampa dopo la dolorosa sconfitta contro il Bologna che ha segnato la fine dell’avventura di Ivan Juric come allenatore dei giallorossi. Ha espresso il dispiacere del club per il momento difficile, scusandosi con i tifosi e lodando Juric per l’impegno dimostrato nonostante la situazione complessa. Tuttavia, la sua posizione è in bilico: i Friedkin, insoddisfatti della gestione di Ghisolfi, hanno estromesso il ds dal processo decisionale per il nuovo tecnico, coinvolgendo l’agenzia di recruiting Retexo per esplorare alternative internazionali.

Le tensioni tra Ghisolfi e la dirigenza derivano in parte da operazioni di mercato poco fruttuose: i 23 milioni investiti su Le Fée non hanno prodotto i risultati sperati, e trattative per giocatori richiesti da De Rossi, come En-Nesyri e Badé, non sono andate a buon fine. Inoltre, Ghisolfi è stato coinvolto in trattative discutibili, come il tentativo di acquistare il difensore Djalò senza consultare Juric, e l’acquisto di Danso è stato complicato da problematiche fisiche emerse durante le visite mediche.

Sul fronte del nuovo allenatore, Roberto Mancini è attualmente il principale candidato, avendo manifestato interesse per la posizione. La dirigenza, però, procede con cautela, valutando attentamente i prossimi passi, dato che la scelta del prossimo allenatore rappresenta un momento cruciale per il futuro della squadra. Le decisioni definitive sono attese entro pochi giorni, mentre altre possibilità potrebbero emergere nell’immediato, sebbene Mancini resti l’opzione più concreta per il momento.

Leggi anche: