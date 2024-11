Home | La Roma ha scelto il sostituto di Juric: contatti in corso con con Roberto Mancini

Juric esonerato e Mancini al suo posto. E’ questo lo scenario più probabile sulla Roma, che sta vivendo un avvio di stagione disastroso. Secondo le indiscrezioni delle ultime ore provenienti da più fonti, i contatti tra i giallorossi e l’ex Ct delle nazionali italiana e saudita sarebbero in pieno svolgimento e la trattativa “calda”.

Così la definisce Sky Sport, che ha dedicato alla vicenda un servizio del sempre ben informato Paolo Assogna. Secondo l’emittente tv ci sarebbe stato un contatto tra la Roma e Mancini, con la palla che ora sarebbe in mano ai Friedkin per una decisione definitiva. C’è anche da dire che il tecnico jesino ha scelto per ora la strada del silenzio sui contatti con il club giallorosso: se sia pretattica o altro, è difficile dirlo.

Il contatto tra Roberto #Mancini e la #Roma risale alla scorsa settimana: fatte richieste precise su durata e mosse di mercato. I #Friedkin devono dare una risposta definitiva — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) November 9, 2024

Secondo l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà i contatti tra la Roma e l’ex Ct della Nazionale risalgono addirittura a settimana scorsa. Mancini ha fatto precise richieste sulla durata del contratto e sulle future mosse di mercato e ora si attende la risposta definitiva dei Friedkin. Intanto i proprietari del club, attesi per oggi a Roma, non sono arrivati: si attendono sviluppi sulla vicenda delle prossime ore, ma certo si è ormai capito che l’avventura di Ivan Juric sulla panchina giallorossa, al di là del risultato di Roma-Bologna, è ai titoli di coda.

