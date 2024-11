Home | La Roma ha esonerato Juric, ora il sostituto: Mancini in pole, ma non è l’unico

La Roma ha appena esonerato Ivan Juric da allenatore della prima squadra. Per il tecnico croato è stata decisiva la sconfitta casalinga di questo pomeriggio col Bologna: 2-3 il risultato finale dell’Olimpico nel match valido per il 12° turno di Serie A.

Chi al suo posto sulla panchina della Roma? Da due giorni si parla di contatti tra la proprietà giallorossa e l’ex Ct della nazionale Roberto Mancini, ma il tecnico jesino non è l’unico nome sul taccuino dei Friedkin. Secono Sky Sport ci sarebbe stato un contatto tra la Roma e Mancini, con la palla che ora sarebbe in mano ai Friedkin per una decisione definitiva. C’è anche da dire che il tecnico jesino ha scelto per ora la strada del silenzio sui contatti con il club giallorosso.

Altre piste, ma meno concrete, portano a Massimiliano Allegri: anche il tecnico toscano è libero dopo l’esperienza alla Juventus terminata con la risoluzione contrattuale. Da alcuni osservatori Allegri è visto come la figura ideale, con il giusto carattere per serrare le fila nello spogliatoio; e sarebbe anche visto meglio da una parte della tifoseria che non “dimentica” l’importante passato laziale di Mancini.

Secondo l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà i contatti tra la Roma e l’ex Ct della Nazionale risalgono addirittura a settimana scorsa. Mancini ha fatto precise richieste sulla durata del contratto e sulle future mosse di mercato e ora si attende la risposta definitiva dei Friedkin. Intanto i proprietari del club, attesi ieri nella capitale, non sono ancora arrivati. Sul tavolo non solo la scelta, a questo punto urgente, del nuovo tecnico ma anche quella dell’amministratore delegato: in questo caso i nomi caldi sono quelli di Antonello (attuale Ad dell’Inter) e Carnevali (Ceo del Sassuolo).

Leggi anche: