Home | Roma-Bologna 2-3: i giallorossi crollano in casa e condannano Juric all’esonero

Roma-Bologna 2-3: i giallorossi crollano in casa e condannano Juric all’esonero: non basta una doppietta di El Shaarawy, tra i migliori in campo. La partita tra Roma e Bologna è stata intensa fin dai primi minuti, con duelli serrati e alta tensione. Il Bologna crea la prima occasione all’8′, quando Miranda calcia al volo dal limite, ma Svilar blocca facilmente.

La Roma risponde al 16′ con Pisilli, il cui tiro viene controllato senza problemi da Skorupski. Al 25′, il Bologna passa in vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Orsolini, Castro trova la rete da pochi passi, approfittando di un’incertezza della difesa giallorossa. La Roma cerca di reagire, e al 30′ Soulé colpisce la traversa dopo una pericolosa azione personale.

Nella ripresa, al 63′, la Roma trova il pareggio con El Shaarawy, che segna di testa su un cross deviato. La gioia dura poco, perché tre minuti dopo Orsolini riporta avanti il Bologna con un tiro deviato da Angelino. La squadra di Italiano continua a spingere e al 77′ trova il 3-1 grazie a Karlsson, che supera Svilar con freddezza. Nonostante la seconda rete di El Shaarawy all’82‘, che accorcia le distanze con un tiro sotto l’incrocio, il Bologna resiste agli ultimi assalti giallorossi e difende il 3-2 fino alla fine. Una serata amara per la Roma, mentre Juric sembra ormai destinato all’esonero.

Leggi anche: