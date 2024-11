Home | Atalanta-Udinese 2-1, la Dea arranca ma poi vince in rimonta grazie ad un’autorete

Atalanta-Udinese 2-1, la Dea arranca ma poi vince in rimonta grazie ad un’autorete: Udinese generosa ma sfortunata a Bergamo. Con questa preziosa vittoria i ragazzi di Gasperini agganciano il primo posto in classifica a parità di punti con il Napoli.

I nerazzurri hanno trovato il successo grazie a un secondo tempo di carattere, ribaltando una gara complicata e piena di colpi di scena. La partita è iniziata con ritmi altissimi e numerosi capovolgimenti di fronte: al 13′ Retegui ha segnato, ma il gol è stato annullato per un fuorigioco di Lookman. L’Udinese ha risposto con intensità, creando due grosse occasioni neutralizzate da Carnesecchi e colpendo una traversa con Payero. Nonostante una fase di difficoltà per l’Atalanta, i friulani hanno chiuso il primo tempo in vantaggio grazie a un gran gol di Kamara allo scadere.

Nella ripresa, l’Atalanta è ripartita forte, anche grazie all’ingresso di Bellanova, che ha cambiato volto alla squadra: ha prima servito l’assist per il pareggio e poi propiziato l’autorete di Touré, che ha regalato il vantaggio decisivo ai nerazzurri. L’Udinese ha calato l’intensità nel secondo tempo, permettendo all’Atalanta di guadagnare più spazi e rendersi pericolosa. I padroni di casa hanno avuto altre due opportunità per chiudere il match, ma senza successo.

In un finale che ha visto l’uscita di Zaniolo per un infortunio muscolare, l’Atalanta ha saputo mantenere il risultato e portare a casa tre punti fondamentali, suggellando una settimana esaltante dopo le vittorie contro Napoli e Stoccarda.

