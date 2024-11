Cagliari-Milan 3-3, partita folle dei rossoneri a cui non basta un doppio Leao: la squadra di Fonseca ripresa all’89’ da Zappa, autore di una doppietta. La gara all’Unipol Domus è stata uno spettacolo ricco di gol e colpi di scena.

L’inizio è stato sorprendente: dopo soli due minuti, il Cagliari ha segnato con Nadir Zortea, che ha sfruttato un rimpallo da calcio d’angolo per battere Maignan con un destro preciso all’angolino. Il Milan ha reagito e al 15’ è arrivato il pareggio grazie a un passaggio brillante di Reijnders, che ha servito Rafael Leao. L’attaccante portoghese, con un delizioso pallonetto, ha battuto il portiere Sherri per l’1-1. La rimonta rossonera è proseguita al 40’ con un secondo gol di Leao, che ha ricevuto un passaggio in profondità da Fofana, saltando il portiere e firmando l’1-2. Poco prima dell’intervallo, il Cagliari ha visto annullarsi un gol del possibile pareggio: Viola ha toccato sotto porta un tiro di Zappa in posizione di fuorigioco, con il VAR che ha confermato l’annullamento del gol.

La ripresa è poroseguita con ritmi alti e nuovi colpi di scena. Al 53’, il Cagliari ha pareggiato grazie a un errore di Fofana, che ha innescato involontariamente Zappa. Quest’ultimo non ha esitato e ha battuto Maignan per il 2-2. La risposta del Milan è arrivata al 69’: Tammy Abraham, subentrato a Camarda, ha approfittato di una respinta sbagliata di Sherri su tiro di Pulisic per segnare il 2-3. La partita sembrava chiusa, ma all’89’ Zappa ha firmato il definitivo 3-3 con una conclusione al volo su assist di Augello, strappando al Milan la vittoria e concludendo la gara con un pareggio combattuto fino all’ultimo istante.

