Home | Venezia-Parma 1-2, i ducali vincono in rimonta con i gol di Valeri e Bonny

Venezia-Parma 1-2, i ducali vincono in rimonta con i gol di Valeri e Bonny e fanno precipitare di nuovo i lagunari a fondo classifica. Il Venezia parte forte grazie al gol di Nicolussi Caviglia al 4′, nato da una bella azione sulla fascia di Oristanio. Poco dopo, Oristanio prova un ambizioso tiro da lontano, ma la palla va fuori. Nonostante il buon possesso palla della squadra di Di Francesco, il Parma reagisce e trova il pareggio al 17′ con un potente sinistro di Valeri dal limite dell’area.

Nel secondo tempo, Pecchia cambia strategia inserendo Charpentier e Bonny, mentre Di Francesco punta sulla spinta di Zampano. Dopo un gol annullato a Pohjanpalo per fuorigioco, il Parma completa la rimonta al 70′: Man calcia, Stankovic respinge, ma Bonny รจ pronto per il tap-in.

Il Venezia prova una reazione finale, passando a un 4-2-4 con gli ingressi di Yeboah e Gytkjaer. Nonostante alcuni tentativi, come il colpo di testa di Pohjanpalo e una punizione di Gytkjaer, la squadra non riesce a pareggiare. Il Parma conquista cosรฌ tre punti preziosi nella lotta per la salvezza.

Leggi anche: