Milan, Francesco Camarda: esordio record in serie A a 16 anni, meglio di Donnarumma

Milan, il giorno speciale del giovane talento si celebrerà in Sardegna. Oggi, 16 anni, 7 mesi e 30 giorni, Francesco Camarda farà infatti il suo esordio da titolare con la maglia del Milan nella sfida contro il Cagliari, valida per la dodicesima giornata di Serie A, in programma alle 18 all’Unipol Domus di Cagliari.

Oggi si fa la storia: oggi Francesco Camarda debutterà dal primo minuto in Serie A con la maglia del Milan 😍‼️



Quale potrà essere il suo apporto sulla partita 👀👇🏻#CagliariMilan #SerieA #Camarda pic.twitter.com/NhF67G33TH — Spazio_Milan (@MilanSpazio) November 9, 2024

La decisione è arrivata direttamente da Fonseca, che ha scelto il giovane talento classe 2008 per sostituire l’infortunato Alvaro Morata, preferendolo a Tammy Abraham e a Luka Jovic. Con questo esordio, Camarda diventerà il secondo giocatore più giovane a partire da titolare nella storia del Milan, superando persino il record di Gigio Donnarumma.

Nella storia del Milan, solo un altro giocatore ha debuttato da titolare a un’età inferiore a quella di Camarda: Giuseppe Sacchi, che il 25 ottobre 1942, in un Milan-Fiorentina, aveva esordito a 16 anni, 7 mesi e 17 giorni. Oggi, il numero 73 batterà quindi il record di Donnarumma, il quale aveva esordito a 16 anni e 8 mesi in un Milan-Sassuolo il 25 ottobre 2015.

Milan, Camarda: fiducia totale di Fonseca

Fonseca ha spiegato di aver scelto Camarda non per necessità, ma per meritocrazia. In conferenza stampa, il tecnico ha dichiarato: “Per me non è sorprendente. Lavora tutti i giorni con noi. Penso che tutti nel club credano tanto in lui. Per me i giocatori non hanno età, hanno qualità, e lui dimostra tutti i giorni che ha qualità”. Un commento che testimonia la fiducia riposta da Fonseca nelle capacità del giovane attaccante.

Per il tecnico, Camarda rappresenta una scelta tattica in grado di contribuire sia in attacco che in fase difensiva. “Morata in questo momento ha un ruolo molto specifico… Camarda è più pronto di Abraham per fare questo ruolo. Ho fiducia totale in lui. Si è allenato molto bene, ha una maturità molto grande e lavora tanto per la squadra anche difensivamente.”

Leggi anche: