Cagliari-Milan probabili formazioni del match valido per la dodicesima giornata di Serie A che si gioca domani alle 18 alla Unipol Domus. Questa settimana, in occasione dell’80° compleanno di Gigi Riva, il Cagliari cercherà di riscattarsi dopo tre sconfitte consecutive, con l’ultima pesantemente influenzata da errori arbitrali.

Domani contro il Milan, Nicola punta a conquistare punti preziosi e potrebbe optare per il modulo 4-2-3-1. In difesa, davanti a Scuffet, dovrebbero scendere in campo Zappa, Luperto, Palomino e Obert, mentre Marin e Makoumbou occuperanno il centrocampo. In attacco, Zortea, Viola e Augello, alzato sulla linea dei trequartisti, avranno il compito di supportare l’unica punta, Piccoli.

Il Milan, reduce dalla vittoria di prestigio contro il Real Madrid, vuole dare continuità al proprio rendimento in campionato. Fonseca sembra orientato a confermare il 4-2-3-1 e a schierare nove undicesimi della formazione vincente in Spagna, con due cambi: uno dovuto all’infortunio di Morata, out dopo un trauma cranico patito in allenamento, l’altro per scelta tattica, con l’inserimento di un attaccante al posto di Musah. A difendere i pali ci sarà Maignan, con Royal, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez in difesa. A centrocampo agiranno Fofana e Reijnders, mentre in attacco Fonseca lancia dal 1′ il 16enne Camarda che sarà affiancato da Leao a sinistra, Chukwueze a destra e Pulisic al centro. Jovic e Abraham saranno in panchina, mentre Gabbia resterà indisponibile fino alla ripresa post-sosta.

Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Luperto, Palomino, Obert; Marin, Makoumbou; Zortea, Viola, Augello; Piccoli.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Royal, Thiaw, Tomori, Hernadez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Camarda.

