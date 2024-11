Home | Milan, trauma cranico per Morata: in ospedale per accertamenti

Alvaro Morata ha subito un trauma cranico durante l’allenamento odierno del Milan ed è stato accompagnato in ospedale per accertamenti. Pochi minuti fa si sono avuti alcuni aggiornamenti sulle sue condizioni.

Nota del #Milan: “Questa mattina in allenamento #Morata ha riportato in uno scontro di gioco un forte trauma cranico.

E’ stato prontamente portato in ospedale dove è stata effettuata una risonanza, con esito negativo.



Ora Alvaro sta meglio e rimarrà in ospedale per essere… — Giovanni Capuano (@capuanogio) November 7, 2024

Sky Sport riporta che l’attaccante del Milan e della Nazionale spagnola ha subito un forte trauma cranico durante l’allenamento odierno in seguito a uno scontro con Pavlovic. È stato immediatamente trasportato all’ospedale di Legnano, dove ha effettuato una risonanza risultata negativa. Tuttavia, come da protocollo, Morata verrà monitorato costantemente e, per precauzione, salterà sicuramente la partita di sabato contro il Cagliari.

