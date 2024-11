Lecce-Empoli 1-1, un giusto pareggio: la apre Pellegri e la chiude Pierotti

Lecce ed Empoli si sono incontrate nell’anticipo della dodicesima giornata del campionato di Serie A in una gara che prima dell’inizio del torneo avremmo forse definito come una “sfida salvezza“. Ma ora, visto l’ottimo inizio di campionato dei toscani, è iniziata con un sapore un po’ diverso.

Una bella partita la Via del Mare: Pellegri apre, Pierotti chiude ✨#LecceEmpoli pic.twitter.com/9DEDnRFLaI — Lega Serie A (@SerieA) November 8, 2024

Il primo tempo scivola fino alla mezz’ora senza grandi emozioni ma, purtroppo per il Lecce, con l’infortunio di Banda che deve lasciare il campo. Al suo posto Pierotti. Al 33′ bel contropiede dell’Empoli, Cacace serve Pellegri, che finalmente sembra aver ritrovato la forma migliore, e l’attaccante dopo un controllo di ginocchio fulmina Falcone: 0-1. Il Lecce reagisce e crea una buona occasione con Krstovic, ma sul suo cross nessuno riesce a intervenire.

Prima della fine del tempo le due occasioni migliori sono equamente divise: l’Empoli si presenta in area con Maleh, ma Gaspar riesce a salvare. In pieno recupero è lo stesso Gaspar ad avere un’ottima chance ma il suo colpo di testa non c’entra la porta. Il tempo si chiude sullo 0-1. A inizio ripresa ancora Pellegri, che fa tutto da solo e calcia verso la porta, ma è ancora Gaspar a salvare. Il Lecce ci prova soprattutto con il suo centravanti Krstovic, ma Vasquez è attento su un suo colpo di testa.

Lecce-Empoli, alla fine un pareggio giusto

Al 57′ l’Empoli va vicino al raddoppio, ma il tiro di Cacace si stampa sul palo. Il portiere empolese se la cava anche su una punizione di Sansone, mentre al 67′ esce l’autore del gol Pellegri per lasciare il posto a Solbakken. Ma è nel finale che la partita gira completamente e anche in modo piuttosto inaspettato.

L’Empoli cala, il Lecce sale in cattedra soprattutto dopo il gol del pareggio segnato al 77′ con Pierotti che di testa supera Vasquez. I pugliesi la vogliono vincere e colpiscono due traverse con Sansone e con Krstovic proprio quando mancano pochi minuti al termine. Dopo 5′ di recupero, l’arbitro fischia la fine di un bel match, sul risultato finale di 1-1. Un pareggio giusto, per quanto si è visto nei 90′, ma i salentini rimane un po’ di amaro in bocca per le occasioni mancate di poco proprio in chiusura.

