Juventus-Torino 2-0, Weah e Yildiz vestono di bianconero il derby

Juventus-Torino 2-0, ai bianconeri di Motta bastano Weah e Yildiz per conquistare il derby della Mole e tornare alla vittoria dopo tre settimane. La squadra di Thiago Motta inizia bene, prendendo subito il controllo del gioco e costringendo il Torino di Vanoli, che soffre per alcune assenze in attacco, a giocare in difesa. Al 18′, la Juve sblocca il risultato grazie a un’azione di Cambiaso sulla sinistra: dopo il suo tiro, respinto da Milinkovic-Savic, il pallone finisce sui piedi di Weah, che segna l’1-0. Questa rete, il quarto gol stagionale per Weah, conferma la scelta vincente di Motta.

Il Torino prova a reagire, ma trova pochi spazi contro una Juve ben organizzata e solida in difesa. Nonostante i tentativi dei granata di aumentare la pressione, è ancora la Juventus a creare le migliori occasioni, come una conclusione di Koopmeiners da calcio di punizione, bloccata dalla difesa avversaria. Il primo tempo si conclude con una Juve in controllo e un Torino che fatica a trovare il ritmo.

Nella ripresa, la Juventus continua a spingere senza concedere al Torino occasioni pericolose. La squadra trova il gol della sicurezza all’84’, grazie a una splendida azione di Conceiçao sulla destra, che serve un preciso cross per Yildiz: il giovane turco segna di testa e festeggia con l’iconica esultanza “alla Del Piero”, rendendo omaggio all’ex capitano bianconero nel giorno del suo cinquantesimo compleanno.

