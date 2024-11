Fiorentina-Hellas Verona 3-1, la Viola vola con una tripletta di uno scatenato Kean: la squadra di Palladino aggancia Napoli e Atalanta in vetta. Sotto un sole primaverile e una cornice festosa al Franchi, Fiorentina e Verona si affrontano con intensità e buon ritmo.

La Fiorentina parte forte, e al 4′ trova subito il vantaggio: Beltran serve Kean, che con un tiro potente infila Montipò per l’1-0. La reazione del Verona non si fa attendere, e al 18′ Serdar, approfittando di un errore di Bove, lascia partire un destro dai trenta metri che s’infila all’incrocio, siglando l’1-1. Qualche preoccupazione arriva poi per Comuzzo, costretto a fermarsi per un colpo subito sotto gli occhi del CT Spalletti, presente in tribuna. La Fiorentina prova a costruire altre occasioni con Beltran e Colpani, ma il Verona si difende compatto, e il primo tempo si chiude in parità.

Nella ripresa, il Verona si rende pericoloso dopo pochi secondi con Tengstedt, che conclude fuori di poco. Colpani risponde con un tiro radente che sfiora il palo. La gara sembra bloccata fino al 59′, quando su calcio d’angolo di Adli, Kean segna il suo secondo gol con una deviazione acrobatica, riportando la Fiorentina in vantaggio sul 2-1. La squadra di Palladino prende fiducia e sfiora il terzo gol al 72’ con Colpani e Sottil, ma Montipò salva i suoi. Nel finale, con il Verona sbilanciato alla ricerca del pareggio, Kean firma la sua tripletta con un diagonale in contropiede, chiudendo il match sul 3-1 e assicurando la sesta vittoria consecutiva per i toscani.

