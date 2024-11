Home | Roma, ballottaggio a due per la panchina, ma De Rossi non torna: la situazione

Allenatore Roma ballottaggio a due per la panchina. A Trigoria si vivono ore di tensione e decisioni cruciali dopo l’esonero di Ivan Juric, il secondo allenatore a lasciare la panchina in appena tre mesi. La squadra ha già collezionato cinque sconfitte in campionato ed è a dodici punti dal quarto posto, obiettivo stagionale fissato dai Friedkin per rientrare in Champions League.

🟡🔴 LIVE – Panchina Roma, prosegue il casting dei Friedkin: bisogna ancora attendere. Spuntano Montella e Ten Hag



▶️https://t.co/d4fj04YmKg#AsRoma pic.twitter.com/bPqlFL1n6W — laroma24.it (@LAROMA24) November 12, 2024

Sebbene l’esonero di Juric fosse già stato valutato dopo la sconfitta contro il Verona, finora non era stato individuato il sostituto ideale. Tuttavia, secondo la Gazzetta dello Sport, l’ufficialità del nuovo tecnico potrebbe arrivare nelle prossime ore, con l’intento di averlo già a Trigoria per l’allenamento di mercoledì 13 novembre.

Tra i candidati si era parlato di Roberto Mancini, che però avrebbe un ingaggio troppo elevato per le casse della società. Un nome che ha guadagnato terreno è quello di Rudi Garcia, già conosciuto dall’ambiente giallorosso. Alcuni tifosi hanno sperato anche in un ritorno di Daniele De Rossi, licenziato a settembre dopo una serie di quattro partite senza vittoria, ritenendo ingiusta la decisione. Tuttavia, i Friedkin sembrano determinati a non guardare al passato. Altri nomi fatti nelle ultime ore, tra cui Montella e Ten Hag, non trovano al momento conferme, tra cui quella del ritorno “romantico” di Claudio Ranieri.

Nel processo decisionale attuale, la dirigenza potrebbe fare a meno anche del supporto del direttore sportivo Florent Ghisolfi, che avrebbe certamente sostenuto un ritorno di De Rossi. Le scelte fatte in estate e in corso di stagione hanno messo sotto esame il suo operato, e potrebbe essere a rischio di un licenziamento.

Leggi anche: