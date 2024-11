Roma-Bologna, le probabili formazioni: Juric si gioca ancora il tutto per tutto

Roma-Bologna probabili formazioni della partita valida per la dodicesima giornata di Serie A che si gioca domenica alle 15 all’Olimpico. Juric è sotto pressione e ha bisogno di punti per evitare il rischio esonero.

In porta Svilar resta il titolare indiscusso. Nella difesa a tre della Roma, Ndicka farĂ il suo ritorno dopo l’assenza a Bruxelles, affiancato da Mancini e Angelino. Sulla fascia destra Celik non ha alternative, mentre a sinistra è in corso un ballottaggio tra Zalewski ed El Shaarawy. In mezzo al campo giocheranno Le FĂ©e e Kone, mentre in attacco Dovbyk sarĂ titolare dal primo minuto, vista l’assenza di Dybala per un fastidio muscolare. L’ultima maglia da titolare sarĂ contesa tra il capitano Pellegrini e Pisilli.

Dall’altra parte, Italiano schiererĂ il Bologna con il suo consueto 4-2-3-1, con Skorupski in porta. La linea difensiva sarĂ composta da Posch, Beukema, Lucumì e Lykogiannis. A centrocampo, Moro e Freuler agiranno come mediani, offrendo equilibrio al reparto offensivo. Davanti, il trio Orsolini, Odgaard e Nodye supporterĂ l’unica punta, Castro.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Koné, Le Fée, El Shaarawy; Baldanzi, Pellegrini; Dovbyk.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro.

Leggi anche: