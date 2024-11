Juventus-Torino, le probabili formazioni del primo derby della Mole per Motta e Vanoli

Juventus-Torino probabili formazioni del primo derby della Mole sulle panchine bianconera e granata per Motta e Vanoli. I bianconeri sono pronti a scendere in campo nel derby contro il Torino, dopo il pareggio contro il Lille.

⏰ | Alle 13 la conferenza stampa di mister Thiago Motta in vista del Derby della Mole con il Torino 📺



Seguila LIVE su https://t.co/0WCF8MLxif: registrati gratuitamente sul nostro sito ⤵️ — JuventusFC (@juventusfc) November 8, 2024

Per il match di sabato 9 novembre alle 20:45, Thiago Motta sembra orientato a confermare il 4-2-3-1, con Perin tra i pali. In difesa potrebbero esserci alcune novità : Savona potrebbe riprendere il suo posto sulla destra, Gatti e Kalulu agiranno al centro, mentre a sinistra è ancora aperto il ballottaggio tra Cabal e Cambiaso. A centrocampo, è difficile che Motta rinunci a Locatelli, mentre accanto a lui ci sarà probabilmente Khéphren Thuram, con McKennie pronto a subentrare. Sulla trequarti, si prevede il ritorno di Conceicao, Koopmeiners e Yildiz: per la prima volta, Thiago Motta potrebbe schierare contemporaneamente il numero 7 bianconero e il giovane talento classe 2005. In attacco sarà confermato Dusan Vlahovic.

Il Torino, dal canto suo, sta ancora definendo gli ultimi dettagli della formazione. In difesa si dovrebbe confermare la linea a tre, con Coco sicuro del posto e Walukiewicz, Maripan, Masina e Vojvoda in lizza per gli altri due ruoli. Sulla destra verrà confermato Pedersen, mentre Lazaro occuperà la fascia sinistra in un centrocampo a cinque. In mezzo, Ricci sarà affiancato probabilmente da Ilic, le cui quotazioni sono in rialzo. Vlasic, invece, è un jolly tattico: potrebbe giocare come mezzala di destra o avanzare al fianco di Sanabria in un modulo più offensivo, con Linetty a completare una mediana più solida. Continuano gli esperimenti e le rotazioni, con Njie ancora in lizza per partire titolare. Adams, invece, dovrebbe accomodarsi in panchina.

Juventus (4-2-3-1): Perin; Savona, Gatti Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

Torino (3-5-1-1): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Maripan; Pedersen, Linetty, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria.

