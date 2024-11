Venezia-Parma, le probabili formazioni: Pecchia senza Bernabé a centrocampo

Venezia-Parma probabili formazioni del match della dodicesima giornata di Serie A che si gioca domani alle 15 al “Penzo”. I lagunari, reduci da una sconfitta amara e controversa contro l’Inter con un pareggio annullato al 97′, puntano a rilanciarsi nello scontro diretto con il Parma, una sfida chiave per le ambizioni di salvezza.

Di Francesco, con i suoi titolari ben riposati, sembra intenzionato a limitare le sorprese e dare continuità alle scelte recenti. In porta, Stankovic è ormai il titolare indiscusso dopo aver superato Joronen nelle gerarchie. La difesa si articola su un ballottaggio tra Haps, Altare e Sverko per affiancare Idzes e Svoboda, con Haps favorito per il posto. Zampano ed Ellertsson (o lo stesso Haps, qualora Altare o Sverko fossero titolari) presidieranno le fasce in un 3-5-2, con Duncan, Nicolussi Caviglia e Busio in mediana. In attacco, confermata la coppia Oristanio-Pohjanpalo, mentre la rosa è finalmente al completo con il ritorno di Bjarkason.

Il Parma, invece, è chiamato a reagire dopo una destabilizzante sconfitta contro il Genoa che ha complicato il clima attorno alla squadra. Per Pecchia, questo scontro salvezza è cruciale per ritrovare fiducia e punti. Il grave infortunio di Bernabé complica la situazione a centrocampo, ma il tecnico confermerà il 4-2-3-1. Davanti a Suzuki ci saranno Delprato e Balogh al centro della difesa, con Coulibaly e Valeri preferiti a Hainaut sulle fasce. In mediana, Sohm sarà affiancato da uno tra Keita ed Estevez. In trequarti, spazio probabilmente a Cancellieri al centro, con Man a destra e Mihaila o Almqvist a sinistra. In attacco fiducia a Bonny.

Venezia (3-5-2): Stankovic; Haps, Idzes, Svoboda; Zampano, Busio, Nicolussi Caviglia, Duncan, Ellertson; Oristanio, Pohjanpalo.

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Sohm, Keita; Man, Cancellieri, Mihaila; Bonny.

