Lecce-Empoli, le probabili formazioni: Gotti senza Pierret, D’Aversa senza Esposito e Fazzini

Lecce-Empoli probabili formazioni della partita valida per la dodicesima giornata di Serie A in programma al “Via del Mare” alle 20:45. La situazione dei salentini è sempre più critica: dopo la quinta sconfitta consecutiva, stavolta contro il Bologna, i giallorossi si preparano a sfidare tra le mura di casa l’Empoli di Roberto D’Aversa.

Ultimi in classifica e ancora alla ricerca di un’identità di gioco, i salentini devono assolutamente invertire la rotta. Di contro, l’Empoli vive un momento sereno: con 14 punti, occupa l’11° posto in classifica e arriva da una vittoria casalinga contro il Como. Il tecnico del Lecce, Luca Gotti, deve fare i conti con un nuovo infortunio, quello del centrocampista Balthazar Pierret, che sarà assente per un periodo prolungato. Gotti potrebbe quindi tornare al modulo 4-3-3, già usato nella vittoria contro il Verona. L’Empoli, invece, non avrà a disposizione Ebuehi, Esposito e Fazzini, e D’Aversa potrebbe optare per un 3-4-2-1 per questa sfida.

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Rafia a centrocampo; Dorgu, Krstovic, Banda.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Pezzella; Solbakken, Maleh; Colombo.

