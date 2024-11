Atalanta-Udinese, le probabili formazioni: Gasperini con Samardzic nel tridente

Atalanta-Udinese probabili formazioni del match della dodicesima giornata di Serie A che si gioca domenica alle 12 a Bergamo. I nerazzurri tornano in campo, galvanizzati dal 2-0 allo Stoccarda e dall’incredibile vittoria a Napoli.

Gasperini prevede alcuni cambi: Kossounou dovrebbe sostituire Kolasinac, ancora in dubbio per un risentimento muscolare al flessore destro. A completare la difesa davanti a Carnesecchi ci saranno Hien e Djimsiti. In cabina di regia, Ederson e De Roon, con Bellanova e Ruggeri sulle fasce esterne. Per quanto riguarda l’attacco, resta il dubbio sul tridente: al momento, Samardzic è pronto a giocare alle spalle di Retegui e Lookman, ma la decisione finale sarà presa solo all’ultimo minuto.

L’Udinese, quasi al completo con l’eccezione di Sanchez, avrà a disposizione diverse opzioni. Kosta Runjaic potrà lavorare con la squadra senza grandi sorprese. In porta ci sarà Okoye, mentre Kabasele, Bijol e Toure formeranno la difesa a tre nel 3-5-2. Sulle fasce agiranno Kamara ed Ehizibue, con Karlstrom in cabina di regia. Per le mezzali, i favoriti restano Lovric e Payero. In attacco, l’accoppiata Lucca-Thauvin è la più probabile per ora.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossoonou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, De Roon, Ruggeri; Samardzic; Retegui, Lookman.

Udinese (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Toure; Kamara, Lovric, Kalstrom, Payero, Ehizibue; Thauvin, Lucca.

Leggi anche: