Home | Rodrigo Bentancur, come sta dopo il malore in campo: il messaggio dall’ospedale

Il centrocampista del Tottenham, Rodrigo Bentancur, ha voluto tranquillizzare tutti dopo il malore in campo che aveva fatto temere il peggio. Dall’ospedale, ha condiviso una foto sui social che lo ritrae sorridente accanto alla moglie, accompagnata da un messaggio rassicurante: “Tutto bene, ragazzi! Grazie per i messaggi! E congratulazioni per la vittoria alla squadra!”.

Malore in campo in Inghilterra per Betancur, l’ex Juve esce con l’ossigeno – https://t.co/mVOJDFUSMg La Signora è ridotta proprio male. — gianfranco d'angelo (@gianfra02545959) January 9, 2025

Il malore si è virificato durante la semifinale di Coppa di Lega contro il Liverpool, una serata comunque felice per gli Spurs, vittoriosi grazie al gol di Bergvall. Nel primo tempo, su un calcio d’angolo, Bentancur si è avventato sulla palla in tuffo, colpendola malamente di testa e finendo a terra.

L’impatto violento con il terreno e la perdita di coscienza hanno suscitato il panico in campo e tra il pubblico. Pedro Porro è stato il primo a soccorrere il compagno, assicurandosi che le sue vie respiratorie non fossero ostruite. Lo staff medico del Tottenham è intervenuto rapidamente, applicandogli una maschera a ossigeno prima di trasportarlo in ospedale per accertamenti.

Il club londinese ha emesso un comunicato per ridimensionare l’angoscia dei tifosi, informando che il giocatore era cosciente e sotto controllo medico. Bentancur è stato tenuto in osservazione per precauzione. La foto condivisa dal calciatore e il suo messaggio hanno dissipato le preoccupazioni: “Tutto bene, ragazzi!” è diventata la frase simbolo di una serata di grande spavento ma a lieto fine.

L’ex giocatore di Boca Juniors e Juventus sarà monitorato ancora per qualche ora, ma il peggio sembra ormai alle spalle. L’episodio riporta alla mente altri casi recenti, come quello di Bove della Fiorentina, e sottolinea ancora una volta l’importanza di un pronto intervento medico in situazioni simili. Bentancur, fortunatamente, ora sta meglio, e i tifosi possono tirare un sospiro di sollievo.

Leggi anche: