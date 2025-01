Home | Fiorentina, malore per un tifoso all’allenamento: lo soccorre anche Bove

Fiorentina, un episodio inaspettato ha movimentato l’allenamento a porte aperte al Franchi. Verso la fine della sessione, un tifoso sugli spalti si è sentito male, attirando immediatamente l’attenzione del personale sanitario presente e di Edoardo Bove, giocatore della squadra viola al centro delle cronache per un arresto cardiaco subito durante la partita contro l’Inter.

Fiorentina, tifoso ha un malore durante l'allenamento a porte aperte: Bove lo soccorre https://t.co/fu2XPUDfLh — Corriere della Sera (@Corriere) January 1, 2025

A un mese dal malore che lo aveva colpito durante la partita contro i nerazzurri, dunque, Bove si è trovato questa volta dalla parte del soccorritore. Appena notato il problema, il centrocampista si è precipitato a bordo campo per verificare le condizioni del tifoso e offrire il proprio supporto.

Il suo gesto, raccontato da Corriere.it, ha colpito i presenti. Fortunatamente, l’episodio si è concluso senza complicazioni. Grazie all’intervento rapido dello staff sanitario e alla vicinanza di Bove, non è stato necessario il ricovero in ospedale. Il tifoso ha potuto lasciare lo stadio in buone condizioni, rassicurando i presenti.

Questo episodio, oltre a evidenziare l’importanza fondamentale che riveste la preparazione del personale e la presenza degli adeguati strumenti sanitari durante eventi sportivi, testimonia anche la prontezza di spirito di Edoardo Bove, che non ha perso tempo a correre in soccorso dello spettatore in un momento difficile che sicuramente gli avrà riportato alla memoria ciò che lui stesso ha vissuto.

