Riecco De Ketelaere e l’Atalanta vola: 2-0 all’Udinese

L’Atalanta liquida la pratica Udinese in scioltezza. Protagonista Charles De Ketelaere, tra i migliori in campo nell’anticipo pomeridiano.

Uno due micidiale

L’Atalanta domina e lascia poco spazio all’Udinese. Scalvini scuote la gara prima di essere fermato da Okoye. Il bianconero si ripete poco dopo fermando anche De Ketelaere. Ederson è in giornata e fornisce un assist perfetto per Scamacca che però perde l’attimo giusto per colpire. Il vantaggio è nell’aria e viene confezionato da Ruggeri e De Ketelaere con la rifinitura di Miranchuk. Cioffi si arrabbia con i suoi ma dopo pochi minuti arriva la beffa: rimessa lunga di Holm, Ferreira sbaglia l’intervento e Scamacca raddoppia. Troppo timidi i tentativi di Ebosele e Samardzic – predicatore nel deserto – fermati da un buon Carnesecchi. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Gianluca Scamacca festeggia la rete con i compagni (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Secondo tempo di controllo

La Dea non spinge nella ripresa ma si limita a controllare la gara. Carnesecchi si fa trovare pronto ancora una volta su Walace e sulla punizione velenosa di Lovric. I lpassivo nel finale potrebbe essere anche più pesante. L’ex rossonero sforna un altro assist per Holm che in girata va vicino al tris. Okoye evita la goleada nerazzurra salvando un Udinese priva di agonismo e troppo arrendevole già nella prima mezz’ora. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Samardzic sconsolato nella gara dell’Udinese di oggi (Getty Images)

Tabellino di Atalanta-Udinese

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini (35′ st Palomino), Djimsiti, Kolasinac; Holm (24′ st Hateboer), De Roon, Ederson, Ruggeri (24′ st Zappacosta); Miranchuk (43′ st Muriel); Scamacca (24′ st Pasalic), De Ketelaere. A disp.: Musso, Rossi, Toloi, Bakker, Adopo, Touré. All.: Gasperini

Udinese (3-5-2): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele (1′ st Ehizibue), Lovric (35′ st Brenner), Walace, Samardzic (16′ st Payero), Kamara (31′ st Zemura); Thauvin (16′ st Pereyra), Lucca. A disp.: Silvestri, Padelli, Masina, Tikvic, Kabasele, Gianetti, Zarraga, Camara, Success. All.: Cioffi

