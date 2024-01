Liverpool, l’annuncio shock di Klopp: “Lascio”

Adesso è ufficiale: Jurgen Klopp lascerà il Liverpool al termine di questa stagione. L’annuncio proprio attraverso la bocca dell’allenatore tedesco che in un’intervista rilasciata al canale tematico del club ha spiegato i motivi che l’hanno portato a prendere questa decisione: “Posso capire che sia uno shock per molte persone in questo momento quando lo senti per la prima volta, ma mi sono accorto che avevo finito le energie”.

Al Liverpool Klopp ha raccolto sette titoli in nove anni e un ottavo è ancora in essere visto il primo posto in classifica attualmente occupato in Premier League. Oltre al titolo di campione d’Inghilterra i Reds potranno anche lottare per la vittoria dell’Europa League, trofeo che manca da tanti anni alla storica bacheca del Liverpool. Klopp ha annunciato di voler prendersi un anno sabbatico e cercare una nuova occupazione come allenatore a partire dalla stagione 2025/26. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Le parole di Klopp

“L’avevo detto al club già a novembre – ha aggiunto l’ex Borussia Dortmund – Amo assolutamente tutto del Liverpool, amo tutto della città, amo i nostri tifosi, amo la squadra e lo staff. Amo tutto. Ma sono convinto che sia la decisione giusta”.

Futuro non in Inghilterra

Riguardo al futuro Klopp ha ammesso che non allenerà più un club inglese e sembra dunque fortemente indirizzato verso Psg, Real Madrid o Serie A. L’attuale tecnico del Liverpool non ha nascosto anche il proprio interesse nel ricoprire il ruolo di Ct, magari con la sua Germania: “Possibile, ma non dal prossimo anno”.