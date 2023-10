Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri ha una nuova fidanzata: di chi si tratta

L’ex cavalieri del trono Over di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri, sembra aver trovato l’amore. La conferma è arrivata direttamente da lui tramite un post su Instagram. Un fulmine a ciel sereno che ha suscitato la curiosità dei fan.

Riccardo Guarnieri ha una nuova fidanzata

Riccardo Guarnieri è stato uno dei protagonisti indiscussi di Uomini e Donne Over. Il cavaliere aveva fatto tanto parlare di se e della sua storia con la dama Ida Platano, finita dopo la convivenza forzata in pandemia. L’anno scorso era tornato nel dating di Maria De Filippi ritentando la ricerca la sua anima gemella, ma senza successo. Quest’anno Riccardo non si è presentato, e oggi scopriamo che Guarnieri ha già un flirt. (continua dopo la foto)

Riccardo Guarnieri, chi è la nuova fidanzata

Tra le storie Instagram dell’ex cavaliere di Uomini e Donne, ne troviamo una che fa capire più di quanto si mostri: la mano di Riccardo stringe quella di una misteriosa donna. Lo scatto è stato realizzato in auto. Che questo sia il modo di Guarnieri per far capire a tutti che non è più disponibile? (continua dopo la foto)

Secondo l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, la misteriosa donna seduta al fianco di Guarnieri è una certa Gabriella, ragazza che vivrebbe a Taranto, nello stesso luogo dove risiede l’ex cavaliere. Ecco dunque spiegata l’assenza dal programma. (continua dopo la foto)

Le ex di Riccardo Guarnieri

Tra le ex storiche di Guarnieri, conosciute grazie a Uomini e Donne, oltre ad Ida Platano, felicemente fidanzata con Alessandro Vicinanza, troviamo Roberta Di Padua. La dama, che continua il suo percorso a UeD, dopo Riccardo si è buttata su quelli più giovani e pare stia frequentando un ragazzo di 35 anni di nome Ermes.