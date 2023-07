Reazione a Catena, attimi di forte stress in diretta tv: cos’è successo

Reazione a catena 13 luglio 2023. Ieri, giovedì 13 luglio 2023, è andata in onda una nuova puntata di “Reazione a catena”, quiz televisivo condotto da Marco Liorni su Rai 1. Come spesso accade, nella puntata di ieri sera ci sono stati attimi di forte stress in diretta televisiva. I campioni infatti, I Festaioli, sono arrivati all’ultima parola con la cifra di ben tremila euro. (Continua…)

Ieri, giovedì 13 luglio 2023, è andata in onda una nuova puntata di “Reazione a catena“. Il quiz televisivo è amatissimo dai telespettatori italiani e ogni giorno ottiene un buon numero di ascolti. Nella puntata di ieri si sono affrontati i campioni in carica, I Festaioli, contro i Carla Boys. È stata una sfida molto serrata, gli sfidanti hanno messo in pericolo la sorte dei campioni in carica, che alla fine però l’hanno spuntata. “All’intesa vincente c’è stato un momento in cui i vostri sfidanti si sono abbattuti e hanno perso secondi preziosi, poi hanno recuperato ma non è bastato”, ha dichiarato il conduttore Marco Liorni in diretta. (Continua…)

Reazione a catena 13 luglio 2023: attimi di forte stress in diretta tv

I Festaioli dunque, nella puntata di ieri, hanno battuto i loro sfidanti, i Carla Boys, approdando all’ultimo gioco e confermandosi campioni in carica. Durante la puntata, però, ci sono stati attimi di forte stress in studio. I campioni in carica, infatti, non volevano ripetere l’esperienza della puntata precedente, quando sono arrivati fino alla fine ma non sono riusciti ad indovinare la parola. Per questo motivo, nella puntata di ieri la tensione si tagliava veramente con il coltello. Il conduttore Marco Liorni non è intervenuto per non distrarre i concorrenti di “Reazione a catena”. (Continua…)

Reazione a catena 13 luglio 2023: I Festaioli vincono

Alla fine, però, i campioni in carica hanno indovinato la parola finale, che era “assordante”, ed hanno portato a casa la cifra di ben 3 mila euro. Grande festa in studio e tensione che si è sciolta definitivamente. Il conduttore Marco Liorni ha festeggiato insieme a loro e stasera li ritroveremo nuovamente nello studio di “Reazione a catena” per una nuova ed entusiasmante puntata.